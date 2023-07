Phantom Blade Zero avrà due modalità grafiche su PS5, il team punta ai 4K e 60 fps

Interpellato da Wccftech, Liang ha spiegato che per per la versione PS5 di Phantom Blade Zero al momento sono in programma due modalità grafiche , una con target 4K e 30 fps e l'altra che punta ai 1440p con 60 fps.

Soulframe Liang, il fondatore e CEO di S-Game, in un'intervista ha svelato cosa possono aspettarsi i giocatori PS5 da Phantom Blade Zero quanto a risoluzione, framerate e modalità grafiche .

Phantom Blade Zero, un action con ambientazioni dark fantasy cinesi

Phantom Blade Zero è stato uno dei giochi presentati durante il PlayStation Showcase di maggio che ha destato maggiore curiosità. Si tratta di un action in terza persona realizzato in Unreal Engine 5 e in arrivo su PS5 e PC, per quanto il team di sviluppo di S-Game non esclude una versione Xbox Series X|S in futuro.

Ambientato in un mondo dark fantasy di ispirazione orientale, nel gioco vestiremo i panni di Soul, un assassino d'élite di un'organizzazione misteriosa nota come "The Order". Il protagonista verrà incastrato per l'assassinio del capo di questo gruppo, che darà inizio a una caccia spietata per eliminarlo.