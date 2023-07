Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 arriverà anche su PS4? Indizi dall'ESRB

Stando alle informazioni pubblicate dall'ESRB, l'ente di classificazione degli Stati Uniti, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 potrebbe arrivare anche su PS4, oltre che sulle piattaforme di attuale generazione.

Ufficialmente la raccolta arriverà solo su PS5, Nintendo Switch, PC, Xbox Series X|S e sono quindi escluse dall'equazione le console di vecchia generazione. Tuttavia la nuova classificazione dell'ESRB sembrerebbe suggerire il lancio anche su PS4.

Precisiamo che potrebbe trattarsi anche semplicemente di una svista da parte dell'ente americano, che magari ha aggiunto una scheda di troppo al suo database. D'altro canto supponiamo che la raccolta potrebbe girare su PS4 senza grandi difficoltà e c'è da tenere in considerazione che, per quanto stiamo entrando nel vivo dell'attuale generazione, molti giocatori ancora non sono pronti ad abbandonare le console old-gen, dunque potrebbe avere senso pubblicarlo anche su questa piattaforma. In ogni caso, per saperlo con certezza non ci resta che attendere.