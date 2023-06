Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: prezzo, contenuti e bonus preorder della raccolta

Oggi Konami ha svelato tutti i dettagli sui contenuti della Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 e ha dato il via ai preorder presso vari store digitali, fornendo così anche informazioni relative al prezzo di questa raccolta imperdibile per i fan dell'opera di Hideo Kojima.

Dopo il trailer mostrato durante il Nintendo Direct, la compagnia giapponese ha confermato che Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 arriverà il 24 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch in formato digitale e fisico al prezzo di 59,99 euro. La versione PC sarà disponibile solo in formato digitale su Steam, allo stesso prezzo.

Non solo, volendo sarà possibile acquistare singolarmente Metal Gear, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater in versione digitale al prezzo di 19,99 euro ciascuno.

Vediamo i giochi e gli extra inclusi nella raccolta:

Giochi

Metal Gear Solid (Include VR Missions / Special Missions)

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (HD Collection version)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (HD Collection Version)

Metal Gear

Metal Gear 2: Solid Snake

Video

Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel - Un fumetto digitale interamente doppiato che ripercorre gli eventi di Metal Gear Solid con magnifiche vignette animate.

Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel - Il seguito della graphic novel dedicata a Metal Gear Solid, che narra gli eventi di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.

Digital Book

Metal Gear Solid: Sceneggiatura digitale

Metal Gear Solid: Enciclopedia Digitale

Metal Gear Solid 2: Sceneggiatura digitale

Metal Gear Solid 2: Enciclopedia Digitale

Metal Gear Solid 3: Sceneggiatura digitale

Metal Gear Solid 3: Enciclopedia Digitale

Metal Gear e Metal Gear 2: Sceneggiatura digitale

Metal Gear e Metal Gear 2: Enciclopedia Digitale

Soundtrack

Metal Gear Solid: Digital Soundtrack - Include una selezione di musiche di sottofondo e tracce vocali riprodotte durante le missioni di Snake, per un totale di 20 contenuti. Tutti i brani possono essere ascoltati dal lettore incluso nel gioco.

Inoltre tutti i coloro che acquisteranno Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 prima dell'uscita riceveranno anche tre brani esclusivi digitali della colonna sonora riarrangiati come bonus di prenotazione:

The Best is Yet to Come

Can't Say Goodbye to Yesterday

Snake Eater

Che ne pensate, siete interessati a questa raccolta? E se sì, su quale piattaforma giocherete o rigiocherete la serie Metal Gear Solid?