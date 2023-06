Super Mario Bros. Wonder: Mario Elefante conquista i social, spopolano i meme del nuovo power-up

Sono passate solo poche ore dall'annuncio di Super Mario Bros. Wonder ma la rete sembra già stravedere per Mario Elefante e di conseguenza su social come Twitter stanno spopolando post di apprezzamento e meme sul nuovo power-up del baffuto idraulico.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, oggi durante il Direct di giugno Nintendo ha annunciato Super Mario Bros. Wonder, un nuovo platform 2D in arrivo su Nintendo Switch il 20 ottobre 2023.

Nel gioco potremo sfruttare i classici power-up di Mario, come il Super Fungo e il Fiore di Fuoco, ma anche alcuni completamente inediti. Uno di questi è stato mostrato nelle battute finali del trailer di annuncio e dona al nostro eroe le fattezze e la stazza di un elefante antropomorfo, in grado di spazzare via qualsiasi nemico sul suo percorso.

Evidentemente in molti hanno apprezzato questa adorabile trasformazione, come confermano i numerosi post sui social delle ultime ore conditi da illustrazioni amatoriali, meme e via dicendo, di cui trovate alcuni esempi di seguito.

Che ne pensate, anche a voi piace la nuova trasformazione di Mario di Super Mario Bros. Wonder? Fatecelo sapere nei commenti.