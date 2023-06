Genshin Impact, update 3.8: data e orario della presentazione su Twitch

Hoyoverse è pronta a svelare tutte le novità in arrivo su Genshin Impact con l'update 3.8, l'ultimo aggiornamento maggiore prima dell'attesa versione 4.0 che introdurrà la regione di Fontaine. Segnatevi data e orario sul calendario: la presentazione dell'update è in programma per venerdì 23 giugno 2023 alle 14:00 italiane.

Potrete seguire la diretta sul canale Twitch di Genshin Impact a questo indirizzo e in seguito sarà possibile guardarla in differita su YouTube a partire dalle 15:00 dello stesso giorno.

Cosa possiamo aspettarci dall'update 3.8 di Genshin Impact? Solitamente l'ultimo aggiornamento prima dell'introduzione di una nuova regione non introduce personaggi inediti, piuttosto propone rerun di vecchi banner, nuovi costumi e un grosso evento a tempo limitato a tema estivo che porta i giocatori ad esplorare una nuova area di gioco, con tanto di missioni secondarie e attività extra che permettono ai giocatori di accumulare Primogemme. Ovviamente non possiamo avere la certezza che sarà così anche stavolta, dunque non ci resta che attendere.

Quello che sappiamo per certo, invece, è che come da tradizione durante la diretta verranno condivisi nuovi codici promozionali con Primogemme gratis e altre risorse utili, che come al solito condivideremo anche nelle nostre pagine.

Non è stata ancora annunciata una data di uscita precisa dell'aggiornamento 3.8 di Genshin Impact, ma considerando la rigida scaletta di Hoyoverse basata su cicli di sei settimane, dovrebbe arrivare il 5 luglio 2023.