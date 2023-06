Fallout 76: 60 fps e risoluzione aumentata su PS5 e Xbox Series X|S a sorpresa con l'ultima patch

L'ultima patch di Fallout 76 per PS5 e Xbox Series X|S ha aumentato il framerate a 60 fps, alzato la risoluzione e migliorato vari aspetti del comparto grafico. Insomma una sorta di upgrade next-gen a sorpresa, visto che le note ufficiali dell'aggiornamento non menzionano nessuna di queste novità.

La conferma piuttosto è arrivata da un report di Windows Central, nonché da numerose segnalazioni dei giocatori sui social e nei forum.

Pur non potendo fare affidamento su analisi precise e dettagliate come quelle di Digital Foundry, stando al sentimento comune ora Fallout 76 su PS5 e Xbox Series X|S propone un framerate che punta ai 60 fps, non proprio granatici ma sicuramente meglio dei 30 fps di prima. Inoltre si parla anche di una risoluzione maggiore e settaggi grafici migliori, in particolare per quanto riguarda l'illuminazione.

La cosa strana, come accennato in apertura, è che le note ufficiali dell'ultima patch di Fallout 76, che ha introdotto tra l'altro i nuovi contenuti di Once in a Blue Moon, non indicano nessuno dei cambiamenti di cui abbiamo parlato finora, per quanto parliamo di novità importanti e tutto tace anche dai canali social di Bethesda. Insomma, forse si tratta di modifiche inserite erroneamente nell'ultimo aggiornamento e che magari erano in programma in un secondo momento, difficile dirlo con certezza.

Vi ricordiamo inoltre che anche Fallout 4 a breve dovrebbe rifarsi il look tramite un aggiornamento next-gen gratuito su PC, PS5 e Xbox Series X|S previsto per il 2023.