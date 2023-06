Unreal Engine 5.2: plugin consente di aggiungere DLSS 3 con grande facilità

NVIDIA ha annunciato il lancio di un plug-in per Unreal Engine 5.2 che consente di aggiungere DLSS 3 con grande facilità ai giochi. Nick Penwarden, il Vice President of engineering a Epic Games, ha dichiarato in merito: "Il DLSS 3 di NVIDIA introduce una tecnologia di generazione di fotogrammi davvero impressionante e il plugin per Unreal Engine 5.2 offrirà agli sviluppatori un'ottima scelta per aumentare la qualità e le prestazioni dei loro giochi". Quindi ora possiamo aspettarci l'arrivo di più giochi che useranno la tecnologia di upscaling di Nvidia, disponibile sulle schede RTX della serie 40.

Tra gli ultimi giochi ad aver ricevuto il supporto di DLSS; in questo caso della seconda iterazione, spiccano Forever Skies e Trepang2. "Nel frattempo, prima dell'uscita ufficiale, i giocatori di Steam possono giocare fino al 26 giugno a una demo di Warhaven potenziata dal DLSS 2, con 6 soldati, 4 immortali, 4 mappe e 2 modalità. Quando Warhaven verrà lanciato ufficialmente, in autunno, le prestazioni potranno essere accelerate a livelli ancora più alti con NVIDIA DLSS 3 e la latenza di sistema potrà essere ridotta grazie a NVIDIA Reflex."

Vediamo altri giochi con DLSS disponibili da oggi: