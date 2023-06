Nintendo Direct: a quanto pare Switch non è ancora pronto per la pensione

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il canto del cigno di Nintendo Switch. Molti la pensavano così, ma a quanto pare la casa di Kyoto ha tutt'altri piani e lo ha dimostrato con il Direct andato in onda oggi, 21 giugno 2023. Certo, nessuno dei giochi presentati oggi probabilmente avrà lo stesso impatto dell'ultima avventura di Link e in ogni caso il 2024 sarà sicuramente l'anno di lancio della prossima console Nintendo (ma non si diceva lo stesso l'anno scorso?), ma è chiaro che i giocatori su Switch nel frattempo non se ne staranno di certo con le mani in mano.

Non staremo qui a elencare i tantissimi giochi presentati durante lo showcase di oggi, per quello abbiamo il nostro recap con tutti gli annunci e i trailer del Direct di giugno. Soffermiamoci però su quelli più interessanti e di spessore.

Partendo a ritroso, la sorpresa è arrivata nelle battute finali dello show. Si tratta di Super Mario Bros. Wonder, ovvero una nuova mariesca avventura platform in 2D che molti fan del baffuto idraulico aspettavano da anni e che da solo probabilmente assicurerà milioni e milioni di copie vendute grazie all'onda lunga del successo di Super Mario Bros. Il Film. Tra l'altro lo giocheremo tra pochissimi mesi, visto che la data di uscita è fissata al 20 ottobre 2023.

L'universo di Mario a ben vedere è stato il vero protagonista del Direct di oggi, tra progetti inediti e graditi ritorni. Oltre a Super Mario Wonder, infatti, è stato presentato con un breve trailer anche un nuovo gioco con protagonista la principessa Peach in arrivo nel 2024. Lo stesso anno inoltre arriverà una versione completamente tirata a lucido di Luigi's Mansion 2, uscito originariamente dieci anni fa su Nintendo 3DS.

Ma non è finita qui, perché è stato presentato anche WarioWare: Move It!, una nuova raccolta di mini-giochi fuori di testa in programma per il 3 novembre 2023; pochi giorni dopo, il 17 novembre 2023, sarà invece il turno di Super Mario RPG, il remake della primissimo GDR con protagonista Mario per Nintendo Switch, che farà la gioia di fan di vecchi e nuovi fan.

Non solo Mario e soci, nel Direct di oggi è stato presentato anche l'avventura investigativa Detective Pikachu Returns e sono stati lanciati sull'eShop le versioni rimasterizzate di Pikmin 1 e 2 per Nintendo Switch, in vista del lancio di Pikmin 4 a luglio, un'altra delle grandi esclusive Nintendo per questo 2023 che si sta rivelando sempre più abbondante.

Insomma, in barba a chi pensa che Switch sia prossimo alla pensione, anche questa volta la casa di Kyoto ha saputo stupire i suoi giocatori dimostrando come per la seconda metà del 2023 e parte del 2024 la console sarà supportata a pieno regime sia dai suoi team interni che dalle terze parti, che anche nel Direct di oggi si sono ritagliate uno spazio importante. E in tutto ciò c'è ancora un certo Metroid 4 in sviluppo...

Ma lasciamo la parola a voi. Siete rimasti soddisfatti dagli annunci fatti oggi durante il Direct? O dopo Tears of the Kingdom riporrete Switch sullo scaffale a prender polvere in attesa della prossima console.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.