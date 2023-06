Pikmin 1 + 2 HD annunciato per Nintendo Switch, disponibile già da oggi sull'eShop

In occasione del Direct di giugno 2023, Nintendo ha annunciato Pikmin 1 + 2 HD, una raccolta che come suggerisce il nome include le versioni rimasterizzate per Nintendo Switch dei due primi capitoli della serie. Non solo, è disponibile da oggi stesso su Nintendo eShop dunque preparatevi al download se siete interessati.

I primi due Pikmin in origine sono stati pubblicati nel 2001 e nel 2004 su Nintendo Game Cube e successivamente sono approdati entrambi su Wii. Si tratta tuttavia della prima volta che i fan potranno giocarli con grafica HD e in portatilità, grazie all'hardware di Switch.

Inoltre questa raccolta rappresenta sicuramente un ottimo punto di partenza per tutti i neofiti della serie, in vista del lancio di Pikmin 4, atteso per il 21 luglio 2024.

Le remaster di Pikmin 1 e Pikmin 2 sono acquistabili singolarmente al prezzo di 29,99 euro ciascuno o in unico pacchetto da 49,99 euro sul Nintendo eShop. Il 22 settembre 2023 invece arriverà nei negozi una versione fisica su cartuccia che include entrambi i giochi Il Nintendo Direct è l'appuntamento da non perdere per tutti i giocatori in possesso di Switch e non solo loro, dove la grande N presenta i giochi in arrivo sulla sua console, sia realizzati dai suoi talentuosi team interni che dalle terze parti. Trovate tutte le novità di questo e tutti gli altri eventi che si sono svolti nei giorni scorsi nel nostro hub della Multiplayer.it Summer of Games.