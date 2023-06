Pikmin 4: nuovo trailer del gameplay, annunciata la demo gratuita

Pikmin 4 è stato mostrato al Nintendo Direct con un nuovo trailer che illustra le meccaniche del prossimo capitolo della celebre serie, che avremo modo di provare di persona grazie a una demo gratuita che sarà disponibile su eShop dal 29 giugno.

Annunciato lo scorso settembre, Pikmin 4 sarà disponibile a partire dal 21 luglio, in esclusiva su Nintendo Switch, e andrà ad arricchire la formula strategica che i fan del franchise apprezzano da sempre, grazie all'introduzione di diverse novità.

Al comando della solita squadra di Pikmin, ci troveremo anche stavolta a esplorare un pianeta sconosciuto e pieno di insidie, con l'obiettivo di portare a termine una serie di incarichi per poter sopravvivere e magari riguadagnare le stelle.

In Pikmin 4 potremo scegliere fra diverse tipologie di unità, ad esempio i Pikmin rossi che resistono al fuoco, quelli blu in grado di nuotare, oppure gli inediti Pikmin ghiaccio che possono congelare i nemici o gli elementi dello scenario: tutte capacità da sfruttare per superare gli ostacoli di turno.

In nostro aiuto ci sarà anche il cane spaziale Occin, sempre al nostro fianco e dotato di abilità specifiche, come il trasporto di oggetti pesanti o degli stessi Pikmin per consentire loro di raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili.