Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, data d'uscita e versione Nintendo Switch annunciati

In occasione del Nintendo Direct è stata svelata la versione Nintendo Switch di Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, con tanto di data d'uscita: 24 ottobre 2023. Insomma, anche i possessori della console ibrida potranno giocare con le versioni rivedute e corrette dei primi tre Metal Gear Solid e dei Metal Gear per sistemi a 8-bit.

L'annuncio è stato accompagnato anche da un trailer, che mostra i tre giochi in azione. Vediamolo:

Attualmente Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 risulta annunciata per PS5 e Nintendo Switch. Chissà se in futuro arriveranno anche delle altre versioni.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale: ritorna alle origini del genere stealth action su Nintendo Switch. Vivi l'avvincente storia cinematografica della serie di METAL GEAR mentre ti infiltri in fortezze nemiche e impedisci che l'uso indiscriminato di armi di distruzione di massa causi una guerra globale. Questa raccolta include Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater, oltre ai titoli che hanno dato origine alla serie: Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake e le versioni per NES di Metal Gear e Snake's Revenge, oltre a ricchi contenuti bonus. METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 arriverà su Nintendo Switch il 24 ottobre. I preordini si apriranno oggi nel Nintendo eShop. Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater saranno anche acquistabili singolarmente nel Nintendo eShop.