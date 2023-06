Luigi's Mansion 2: annunciata la remaster per Nintendo Switch

Uno degli annunci tutto sommato inaspettati del Nintendo Direct di giugno 2023 è stato quello della versione rimasterizzata di Luigi's Mansion 2. Il gioco arriverà su Nintendo Switch nel corso del 2024.

L'annuncio è arrivato tramite un brevissimo trailer, assieme alla promessa che il gioco vanterà una grafica migliorata. Oltre a questo al momento non sono disponibili ulteriori dettagli, che sicuramente verranno condivisi nei prossimi mesi.

Uscito nell'ormai lontano 2013 si Nintendo 3DS, Luigi's Mansion 2 vestiremo nuovamente i panni del baffuto idraulico per eliminare i fantasmi che infestano alcune spaventosissime dimore, che dovremo stordire con la lampada stroboscopica prima di poterli risucchiare con la tua macchina acchiappafantasmi.

Con ancora più rompicapi del predecessore per GameCube, Luigi's Mansion 2 metterà alla prova i tuoi neuroni. Una gran varietà di fantasmi popola le varie dimore presenti nel gioco, per la gioia di quel fifone di Luigi che dovrà sudare le proverbiali sette camice per avere la meglio.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Luigi's Mansion 2.

Il Nintendo Direct è l'appuntamento da non perdere per tutti i giocatori in possesso di Switch e non solo loro, dove la grande N presenta i giochi in arrivo sulla sua console, sia realizzati dai suoi talentuosi team interni che dalle terze parti. Trovate tutte le novità di questo e tutti gli altri eventi che si sono svolti nei giorni scorsi nel nostro hub della Multiplayer.it Summer of Games.