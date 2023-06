Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro: data di uscita e trailer di annuncio dal Nintendo Direct

Durante il Nintendo Direct del 21 giugno 2023 abbiamo avuto modo di vedere Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro. In arrivo il 1° dicembre 2023.

Nel trailer di Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro vediamo che il protagonista è maledetto e non può più far del male ai mostri. Deve quindi diventare un domamostri. Potremo combinare "una miriade di mostri" e creare un esercito di mostri con il quale combattere. Si tratta in ogni caso di un gioco di ruolo a turni, come è tipico per la serie.

Ricordiamo che Dragon Quest Monsters è una serie spin-off della saga principale nata nel 1998 su Game Boy Color. Il più recente capitolo è Dragon Quest Monsters: Joker 2, per DS.

Avremo modo di scoprire di più a riguardo tra non molto, secondo quanto indicato da Nintendo durante il Direct. Cosa ne dite di questa presentazione, vi interessa Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro?