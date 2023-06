Palia: free to play cooperativo presentato al Nintendo Direct di giugno 2023

Durante il Nintendo Direct del 21 giugno 2023 abbiamo avuto modo di vedere Palia, un nuovo gioco free to play in arrivo in inverno 2023.

Potremo giocare con personaggi controllati dall'IA e con altri giocatori da tutto il mondo. Potremo creare le nostre case, decorarle, coltivare un giardino e far crescere ortaggi. Potremo completare vari tipi di minigiochi, come la cucina e la pesca. Inoltre ci sarà un mondo da esplorare fuori da villaggio: Palia propone un mondo pieno di misteri da scoprire. Ci sarà anche modo di combattere in Palia: il trailer mostra ad esempio il combattimento con l'arco.

Diteci, cosa ne pensate dell'annuncio di Palia del Nintendo Direct?