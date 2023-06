WarioWare: Move It! Annunciato in trailer per Nintendo Switch, con data d'uscita

Nel corso del Nintendo Direct è stato annunciato anche WarioWare: Move It! nuovo capitolo della celebre serie di mini-game fuori di testa in arrivo su Nintendo Switch con data d'uscita fissata per il 3 novembre 2023, come riferito anche nel trailer di presentazione.

Passano gli anni ma WarioWare resta fedele alle sue tradizioni: anche in questo caso si tratta di un'ampia raccolta di tanti mini-game che hanno in comune soprattutto il fatto di essere delle vere e proprie follie.

Anche in questo caso si punta sul multiplayer ma non solo, con delle brevissime fiammate di gameplay studiate anche per sfruttare i Joy-Con e i loro sensori in varie maniere.

Impugna un set di controller Joy-Con, poi muovi il corpo per partecipare a una valanga di fulminei minigiochi. Reagisci velocemente con il movimento giusto per farti strada verso la vittoria. Sincronizza le tue azioni per trionfare nei vari minigiochi.

Questa è la descrizione ufficiale di WarioWare: Move It! Che presenta anche una nuova modalità Party per un massimo di quattro giocatori in locale. In totale sono previsti oltre 200 minigiochi all'interno della raccolta, il tutto in arrivo su Nintendo Switch il 3 novembre, con preordini aperti da oggi nel Nintendo eShop.