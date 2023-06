Super Mario Bros. Wonder: una ricca galleria di immagini da Nintendo

Dall'ultimo Nintendo Direct non è arrivato solo il trailer di annuncio per Super Mario Bros. Wonder, il nuovo gioco di Mario in 2D, ma anche una ricca galleria di immagini, che trovate raccolte qua sotto e che mostrano il gameplay del già attesissimo titolo (del resto è un Mario 2D).

Stando a Nintendo, Super Mario Bros. Wonder è "la prossima evoluzione dei giochi di Super Mario Bros. a scorrimento orizzontale in 2D". Previsto ovviamente per Nintendo Switch, vede Mario e i suoi amici sbloccare le meraviglie del mondo toccando un fiore meraviglia. "Per esempio, i tubi potrebbero animarsi, potrebbero comparire orde di nemici, o l'aspetto dei personaggi potrebbe subire delle modifiche, trasformando il gameplay in modi imprevedibili. Sorprese diverse si nascondono in ogni livello."

Durante il gameplay sarà possibile giocare con la Principessa Peach, la Principessa Daisy e Yoshi, oltre a personaggi familiari come Mario, Luigi e Toad. Si parla anche di un nuovo potenziamente per Mario, Mario elefante, visibile in una delle immagini.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che la data d'uscita di Super Mario Bros. Wonder è il 20 ottobre 2023, con l'apertura dei preordini iniziata oggi.