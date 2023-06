Vampire Survivors annunciato su Nintendo Switch con un trailer al Nintendo Direct

Vampire Survivors arriva anche su Nintendo Switch: il fenomenale gioco di poncle è stato annunciato e presentato con un trailer durante il Nintendo Direct di oggi, portando con sé la follia della sopravvivenza estrema anche sulla console ibrida, con tanto di multiplayer cooperativo.

Con il trailer di presentazione è stata annunciata anche la data d'uscita di Vampire Survivors su Nintendo Switch: sarà disponibile nella nuova versione per la console Nintendo dal 17 agosto 2023, caratterizzato dai medesimi elementi della versione PC e Xbox visti in precedenza e alcune aggiunte derivanti dalle espansioni successive e altro.

Tra le novità assolute c'è però il multiplayer cooperativo per 4 giocatori in "couch co-op", ovvero offline, almeno per quanto riguarda la versione Nintendo Switch e in attesa di eventuali informazioni anche per le altre edizioni già presenti del gioco.

"I demoni sono qui e non è più possibile nascondersi o fuggire da nessuna parte. Resisti per 30 minuti all'assalto di mostri che diventano sempre più forti col passare del tempo. Raccogli tesori dai nemici sconfitti per acquisire potenziamenti da usare mentre provi a sfuggire alla morte"

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Vampire Survivors, che di recente ha ottenuto l'aggiornamento 1.5.