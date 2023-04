Vampire Survivors: Tides of the Foscari, la recensione del secondo DLC del gioco di culto di poncle

"Escazzibur...eschizzibur." "Excalibur, deficiente!" Recitava un famoso dialogo del film Superfantozzi, il quinto con protagonista il ragioniere più sfortunato della storia, in cui veniva dimostrato con prove inconfutabili che chi nasce sfigato lo sarà per tutta la vita sua e dei suoi discendenti. Il passare del tempo rischiava di far svanire la memoria della spada che offende Fantozzi perché non riesce a pronunciarne il nome, ma fortunatamente ora esiste un personaggio dei videogiochi, il guerriero Maruto, che impugna fiero la sua Eskizzibur con cui falcia migliaia di nemici. Come usarlo per dare imperitura gloria al ragioniere Fantozzi e sbucciare come mele i malcapitati? Ve lo spieghiamo subito nella recensione di Vampire Survivors: Tides of the Foscari , la nuova espansione del gioco culto di poncle, che sta facendo impazzire anche Phil Spencer .

I contenuti

Alcune delle nuove armi sono molto gustose

Diciamo subito che Vampire Survivors: Tides of the Foscari è in linea con l'espansione precedente, Legacy of the Moonspell, per quantità di nuovi contenuti e prezzo. Per 1,99€ ci si porta a casa moltissimi extra. Intanto c'è una nuova mappa, il Lago Foscari, che deve il suo nome alla prestigiosa Università Ca' Foscari di Venezia, di cui parleremo diffusamente più avanti. Poi ci sono otto nuovi personaggi giocabili, che oltre al già citato Maruto, un corpulento guerriero non molto veloce ma decisamente resistente, comprendono la maga Eleanor, arguta e timida, la ladra Keitha, armata di arco e frecce e la potente strega Luminaria, la custode del Lago Foscari chiamata anche la Dama del Lago o la Signora Arborea. Sappiamo che ne abbiamo citati solo quattro, ma gli altri sono nascosti e non vogliamo rovinarvi la sorpresa e il gusto di trovarli da soli. Aggiunte anche tredici armi, tra le quali alcuni incantesimi, la già citata spada Eskizzibur, nonché nuove combinazioni per le stesse con il solito profluvio di effetti speciali quando fatte salire al massimo livello.

Aggiunte anche delle nuove tracce audio, legate a personaggi e scenario e tanti nuovi nemici. Dal punto di vista meramente quantitativo si parla di circa dieci ore in più di gameplay per arrivare a sbloccare tutto (qualcosa in più a seconda dell'abilità dimostrata). Non poco, considerando il prezzo davvero bassissimo. Se siete appassionati di Vampire Survivors già questo scarno elenco potrebbe avervi convinto a comprare l'espansione. Del resto dal punto di vista delle meccaniche, il gioco rimane quello di sempre: scelto un eroe, bisogna massacrare ondate di migliaia di nemici, cercando di sopravvivere per trenta minuti, facendo crescere di livello il personaggio, le armi e gli oggetti di cui dispone, in un crescente caleidoscopio di suoni ed effetti speciali.