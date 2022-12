MyYearOnXbox, anche Phil Spencer pubblica il suo resoconto del 2022: adora davvero Vampire Survivors

Abbiamo visto che, in mancanza della versione ufficiale, TrueAchievement ha pubblicato il suo sistema per vedere il riepilogo dell'attività svolta nel corso del 2022 su Xbox, e anche Phil Spencer ha voluto partecipare, dimostrando un'adorazione vera per Vampire Survivors.

Era già emerso il fatto che il capo di Xbox sembrava decisamente legato a Vampire Survivors, pure troppo: di fatto, quei dati vengono confermati anche nel riepilogo dell'iniziativa MyYearOnXbox, visto che sostanzialmente quest'ultima si basa proprio sugli stessi.



Come vedete nel tweet qui sopra, Spencer ha pubblicato il suo mini-riepilogo, che dimostra come Vampire Survivors è stato il suo gioco più giocato con ben 233 ore passate e il 97% dei contenuti sbloccati. In totale, nel corso dell'anno il capo di Xbox ha passato 641 ore tra i giochi Xbox, sbloccando 480 obiettivi per un totale di 9.720 punti per il Gamerscore e con 53 titoli giocati.

Sebbene permanga il dubbio sul sistema di conteggio delle pre di gioco passate, perché continuano a sembrare veramente troppe quelle impiegate su Vampire Survivors da Spencer (considerando che il gioco è disponibile su Xbox solo da qualche settimana), non c'è dubbio che il capo di Xbox si confermi ancora un giocatore parecchio appassionato e che Vampire Survivors gli sia piaciuto veramente tanto. Da notare, peraltro, anche l'intervento stupito dello stesso poncle tra le risposte al tweet.

Con l'occasione vi ricordiamo l'iniziativa MyYearOnXbox di TrueAchievement, considerando che manca quella ufficiale di Microsoft al contrario di quanto fatto dai concorrenti PlayStation e Nintendo. Adesso, il sistema dovrebbe essere tornato online come potete vedere a questo indirizzo.