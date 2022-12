MyYearOnXbox: un Xbox Wrap-Up del 2022 da TrueAchievement, in mancanza di quello ufficiale

La fine dell'anno è anche tempo di statistiche, e da un po' di tempo a questa parte corrisponde a varie iniziative che consentono di vedere cosa abbiamo combinato con i videogiochi: dopo il Wrap-Up del 2022 ufficiale di PlayStation e Nintendo, Microsoft non ha (ancora?) lanciato il suo riepilogo dell'attività su Xbox nel 2022, ma in compenso ci ha pensato TrueAchievement a colmare la lacuna con un'iniziativa analoga, chiamata MyYearOnXbox.

Abbiamo dunque visto il PlayStation Wrap-Up del 2022, la "Rassegna del 2022" di Nintendo ma, stranamente, Microsoft Xbox non ha pubblicato la sua iniziativa corrispondente, nonostante immaginiamo possa contare su possenti mezzi per raccogliere i dati degli utenti. È possibile che abbia intenzione di lanciare un'iniziativa analoga nei prossimi giorni, ma intanto possiamo utilizzare il sistema messo in piedi da TrueAchievement, che funziona decisamente bene.



Potete trovare l'iniziativa MyYearOnXbox a questo indirizzo, con la possibilità di ottenere un'interessante infografica con highlights che racchiudono la quantità di obiettivi sbloccati, il punteggio gamerscore accumulato, i giochi giocati e le ore impiegate, oltre a segnalare i giochi su cui si è passato più tempo nel corso del 2022.

Per ottenere le proprie statistiche è necessario ovviamente effettuare il login con le proprie credenziali Xbox, effettuando così la connessione tra la piattaforma ufficiale e i dati di TrueAchievements. Al momento, peraltro, il sistema sembra sia in pausa a causa di un sovraccarico di accessi, a dimostrazione di come l'iniziativa abbia avuto un notevole successo, ma nelle prossime ore dovrebbe tornare online.