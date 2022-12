Broken Sword Director's Cut è gratis su GOG: link per il download del classico

Broken Sword: L'Ombra dei Templari Director's Cut è il nuovo regalo di GOG, disponibile da oggi gratis sul digital delivery all'interno dei vari "giveaway" che caratterizzano la piattaforma, solitamente in concomitanza con altri sconti.

Potete effettuare il download del gioco a questo indirizzo, ovviamente dopo aver eseguito il login con il proprio account.

Broken Sword, una scena del gioco

Cliccando su "go to giveaway" e poi su "add to library", il gioco viene appunto aggiunto alla propria libreria personale e può essere scaricato e giocato liberamente anche dopo il termine della promozione, se si è riscattato nei tempi giusti.

D'altra parte, ci sono ancora 65 ore di tempo per reclamarlo, dunque non c'è nemmeno troppa fretta. Difficile che non lo conosciate, ma Broken Sword: Shadow of the Templars è un'avventura grafica punta e clicca diventata un vero e proprio classico. Uscito originariamente nel 1996, ha raggiunto la notorietà globale grazie alla sua storia molto interessante e ben narrata, oltre a una buona struttura degli enigmi e alle suggestive ambientazioni.

La versione Director's Cut, di cui parliamo in questo caso, è uscita nel 2008 e include alcuni contenuti extra: un capitolo aggiuntivo della storia, messo in scena dal punto di vista di Nico e alcuni aggiustamenti vari, comprendendo comunque anche la versione originale del gioco.

Nonostante sia ovviamente datato, resta ancora un classico e la sua particolare rappresentazione grafica in 2D disegnato a mano lo rende ancora perfettamente godibile anche dal punto di vista tecnico.