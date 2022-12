Riot Games: Joe Ziegler, game director di Valorant, passa a Bungie

Joe Ziegler, il game director di Valorant, ha deciso di lasciare Riot Games e passare a Bungie, dopo 12 anni passati all'interno della compagnia di League of Legends in ruoli anche di alto profilo, come quello che ha deciso di lasciare proprio in questi giorni.

Ziegler ha passato 8 anni nel ruolo di director di Valorant, avendo guidato il progetto fin dalle sue primissime fasi, dunque rappresenta un elemento di fondamentale importanza per il gioco in questione ma lo è stato anche per Riot Games in generale, essendo entrato nella compagnia nel 2010.

Joe Ziegler, director di Valorant

Dopo essere stato presso Pandemic Studios e Killspace Entertainment, Ziegler è entrato nel mondo della produzione di alto livello con Riot Games, aiutando a costruire Valorant e farlo diventare uno dei titoli a lungo supporto per la compagnia.

Dopo 12 anni, Ziegler ha dunque deciso di passare a Bungie, per "lavorare su una cosa nuova che spero un giorno possiate giocare tutti", ha affermato nel messaggio di saluti e di annuncio della sua nuova avventura. Considerando la frase riportata, sembrerebbe anche che non sia riferita a Destiny 2, l'attuale gioco noto in lavorazione presso Bungie.

Potrebbe dunque essere stato messo a sviluppare il nuovo e ancora misterioso progetto di Bungie, che potrebbe essere qualcosa di completamente diverso dal solito. Di recente, abbiamo visto che la compagnia acquisita da Sony sta lavorando a nuovi progetti ma non ci sono ancora dettagli precisi al riguardo. Nei giorni scorsi è emersa la possibilità che il nuovo gioco sia un action in terza persona sviluppato con il motore Tiger di Destiny.