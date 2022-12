Diablo 4, dettagli sul Battle Pass da Blizzard: prezzo, durata, ricompense e progressione

Blizzard ha svelato alcuni nuovi dettagli sul Battle Pass di Diablo 4 e in particolare sul prezzo, la durata, le ricompense, la progressione e altre caratteristiche di questo aspetto piuttosto importante e molto discusso nella struttura del gioco.

Il game director Joe Shely ha riferito varie informazioni al riguardo, confermando che il gioco non verrà lanciato con una prima Stagione in contemporanea ma con quest'ultima che partirà alcune settimane dopo l'uscita, a giugno 2023.

In questo modo, i bonus legati ai pre-ordini non daranno ai giocatori un vantaggio extra sugli altri utenti.

In maniera simile alla struttura ladder di Diablo 2, ad ogni Stagione di Diablo IV i giocatori vedranno un nuovo inizio per il gioco. Il Battle Pass di Diablo 4 costerà 10 dollari e i giocatori avranno tre mesi per sbloccare tutte le ricompense al suo interno, ovvero la durata della Stagione stessa.

All'interno di una Stagione si troveranno due Battle Pass: uno gratuito per tutti i giocatori e l'altro a pagamento, che contiene ovviamente un maggior numero di ricompense ed elementi più rari. Non è ancora chiaro se il prezzo di 10 dollari potrà essere pagato anche attraverso un corrispettivo di valuta in-game conquistabile anche giocando, come succede in altri titoli.

Le ricompense del Battle Pass, in ogni caso, riguarderanno solo elementi cosmetici, dunque non ci saranno oggetti atti a modificare il gameplay nel vero senso della parola. I punti esperienza per avanzare nel Pass possono essere ottenuti portando a termine varie attività all'interno di Diablo 4.

Per quanto riguarda la progressione, è confermato che sarà cross-platform, dunque sarà possibile portare avanti una stessa partita su piattaforme diverse, in attesa di ulteriori informazioni sulla questione (sembra confermata almeno per quanto riguarda PC e Xbox). I Battle Pass dovrebbero richiedere circa 75 ore per essere portati a termine nella loro interezza.

Per il resto, abbiamo visto che sono stati aperti i preorder della Collector's Box del gioco, mentre la data di uscita ufficiale è stata annunciata con il trailer del The Game Awards 2022, fissata per il 6 giugno 2023.