James Gunn risponde alle critiche sul recast di Superman e il futuro del DC Universe

Da quanto ha preso le redini del DC Universe cinematografico, James Gunn si è trovato a dover gestire delle notevoli responsabilità, che al momento lo stanno ponendo anche di fronte a critiche più o meno feroci da parte degli utenti, a cui il regista ha voluto rispondere, almeno in parte.

Uno dei punti più discussi è il fatto che Henry Cavill non ritornerà per impersonare Superman, segnando dunque un punto di discontinuità con i film passati e generando, immancabilmente, un certo malcontento in molti appassionati. Anche perché l'abbandono della serie The Witcher da parte dell'attore sembrava presagire grandi cose sul suo ritorno al super-eroe per antonomasia, ma i nuovi progetti hanno scombussolato tutto.

Mentre abbiamo saputo che Cavill, nel frattempo, si diletterà con un adattamento live action di Warhammer 40.000, resta il mistero su cui prenderà il ruolo di Superman nel nuovo universo cinematografico DC. "Una delle cose di cui io e Peter eravamo consapevoli quando abbiamo preso il nostro ruolo di guida dei DC Studios era che una certa minoranza di persone online sarebbe stata, be', un po' rumorosa e poco carina, per usare un eufemismo", ha riferito Gunn, parlando delle recenti polemiche.

"Le nostre scelte per il DCU sono basate su ciò che crediamo sia il meglio per la storia e per i personaggi DC che sono stati in giro per circa 85 anni. Magari queste scelte saranno grandiose, magari no, ma sono fatte con cuore sincero e integrità, tenendo sempre la storia in mente", ha spiegato il regista.

James Gunn ha però anche voluto far presente come alcuni comportamenti siano intollerabili, pur riconoscendo che c'è di peggio: "A nessuno piace essere molestato o definito in qualche maniera ma, a dire il vero, siamo passati anche attraverso cose significativamente peggiori. Le grida irrispettose non avranno mai degli effetti sulle nostre azioni", ha spiegato Gunn, il quale ha riferito anche che si aspettava delle reazioni sanguigne, anche se questo non può influenzare il quadro generale dei progetti sul DCU.

"Continuo a vedere post che riportano una teoria errata", ha inoltre specificato, "Non abbiamo intenzione di effettuare il recasting per tutti i personaggi tranne The Suicide Squad", ha spiegato Gunn, mettendo dunque a tacere l'idea che abbia intenzione di sconvolgere completamente l'universo cinematografico DC.