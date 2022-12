High on Life supera Minecraft ed è ora il gioco più giocato su Xbox Game Pass

High on Life continua il suo percorso di successo e ha ora raggiunto l'apice come gioco più popolare su Xbox Game Pass, avendo addirittura superato Minecraft nella classifica relativa alla quantità di giocatori attivi al suo interno, almeno in USA.

A riportarlo è il solito Benji-Sales con un tweet, ripreso peraltro dallo stesso account ufficiale del gioco, nel quale possiamo vedere uno screenshot della classifica in questione. Potete vederlo con i vostri occhi anche a questo indirizzo, almeno mentre scriviamo questa news: High on Life è il gioco più giocato su Xbox Game Pass, superando Minecraft, Halo Infinite, Art: Survival Evolved e Dead by Daylight.



Sebbene sia possibile che un livello di successo del genere sia passeggero, visto che oltretutto si tratta di un gioco single player e ovviamente impegnerà i giocatori meno a lungo degli altri titoli presenti in classifica, il risultato è straordinario, soprattutto se si pensa al livello della produzione in questione e alle dinamiche del suo lancio sul mercato.

High on Life è uno sparatutto sviluppato da Squanch Games, con Justin Roiland, co-creatore della serie Rick and Morty, come guida del progetto. Al di là delle dimensioni relativamente modeste della produzione, quello che colpisce è che il gioco ha ricevuto poca spinta dal punto di vista del marketing, oltretutto venendo anche piuttosto affossato dalla critica, stando al Metacritic attuale che lo posizione sulla sufficienza.

È chiaramente un gioco che punta tutto sul particolare umorismo di Roiland, dunque una valutazione di questo risulta molto soggettiva e fa scaturire l'ampia gamma di valutazioni diverse con cui è stato accolto. Tuttavia, è evidente che i giocatori si stiano schierando dalla sua parte, dimostrando come lo spirito di High on Life sia comunque in linea con molti di questi.

La vera spinta sta arrivando sostanzialmente dal passaparola, oltre al gran parlare che se ne sta facendo tra Twitter e forum di discussione, decretandone a tutti gli effetti il successo su Game Pass e non solo, visto che risulta anche primo nella classifica Steam.