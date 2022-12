Classifica Steam, High on Life primo fra i giochi: supera Call of Duty e FIFA 23

High on Life ha debuttato in prima posizione fra i giochi più venduti nella classifica Steam: il titolo di Squanch Games, dietro solo ai numeri di Steam Deck, ha battuto avversari come Call of Duty: Modern Warfare 3, terzo, e FIFA 23, quarto.

Steam Deck High on Life Call of Duty: Modern Warfare 2 FIFA 23 Dwarf Fortress God of War Red Dead Redemption 2 Valve Index VR Kit Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion Call of Duty: Modern Warfare 2 Vault Edition

Un risultato prevedibile per lo sparatutto creato dall'autore di Rick and Morty, Justin Roiland, che sta riscuotendo grande successo su Xbox Game Pass ed è rapidamente diventato un frequente argomento di discussione sui social.

Lo straordinario Dwarf Fortress (qui la recensione), primo la settimana scorsa, scende in quinta posizione, mentre God of War è stabile al sesto posto e si registrano miglioramenti per Red Dead Redemption 2 e il kit del visore Valve Index.

Tornando al gioco che domina la top 10, avete letto la nostra recensione di High on Life?