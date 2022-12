Death Stranding 2, un set di avatar PSN gratis: ecco il codice per scaricarli

Nell'ambito dei festeggiamenti per il settimo anniversario dello studio, Kojima Productions ha messo a disposizione un set di avatar PSN ispirati al BB Pod di Death Stranding, scaricabili gratis dal PlayStation Store riscattando questo codice: EHNA-6MNB-PGL5.

Il team di sviluppo aveva parlato appunto di contenuti in arrivo per celebrare il settimo anniversario, e gli avatar del BB tentacolare visto nel trailer di Death Stranding 2 per i Game Awards 2022 sembrano davvero carini.

Si tratta in totale di quattro immagini associabili al proprio profilo PSN, due che mostrano il pod vuoto e due con i tentacoli. Riscattare il codice è semplicissimo: basta selezionare la voce "Riscatta codici" dalla dashboard PlayStation, inserire la sequenza di caratteri e accettare.

Al di là di questo gradito regalo da parte di Kojima Productions, non è dato sapere quando Death Stranding 2 farà il proprio debutto nei negozi: Norman Reedus ha appena cominciato con il mo-cap ed è dunque possibile che lo sviluppo del gioco richiederà ancora parecchio tempo.

Nell'attesa di saperne di più, abbiamo scritto un'analisi del trailer di Death Stranding 2 presentato ai The Game Awards 2022.