Death Stranding 2 annunciato da Hideo Kojima con un trailer ai The Game Awards 2022

Confermando una delle voci di corridoio più insistenti, Death Stranding 2 è stato annunciato con un trailer di presentazione nel corso dei The Game Awards 2022, con la presenza di Hideo Kojima in persona a mostrare la sua nuova produzione.

Il trailer, di carattere puramente narrativo, si incentra sulla figura di Fragile, interpretata da Léa Seydoux, e mostra una sequenza decisamente drammatica per il personaggio in questione.

Successivamente, compare anche il protagonista, Sam Porter Bridges, interpretato da Norman Reedus.

Il trailer è, come sempre, alquanto enigmatico, ma i toni della storia del nuovo capitolo sembrano essere, se possibile, ancora più oscuri e inquietanti. Come riferito dallo stesso Hideo Kojima, la storia di Death Stranding 2 è stata riscritta una seconda volta dopo l'esperienza della pandemia da Covid-19, utilizzando anche le esperienze vissute in tale periodo.

Tuttavia, scherzando, ha aggiunto di "non voler più fare previsioni" su eventi del genere, dunque ovviamente si tratterà di una storia che prende ispirazione dalla situazione pandemica globale, ma in maniera piuttosto distaccata e rielaborata.

Per il resto, non è stata annunciata una data d'uscita per Death Stranding 2 né un periodo previsto, così come non ci sono riferimenti diretti alle piattaforme anche se possiamo facilmente pensare che si tratti di PS5 e PC, visto come si è mossa in passato Kojima Productions con il primo Death Stranding e visto che Sony è comunque parte del publishing diretto del gioco, costruito ancora una volta sul Decima Engine di Guerrilla Games.