Dune Awakening: primo trailer in engine dai The Game Awards 2022

Durante il corso dei The Game Awards 2022 è stato presentato un nuovo trailer di Dune Awakening, il Survival MMO in sviluppo presso gli studi di Funcom. Potrete visualizzare il filmato nel player poco più sotto.

Si tratta del primo trailer in engine mai mostrato finora, grazie al quale possiamo vedere ambientazioni e brevi sequenze del gioco. Ad agosto invece abbiamo visto un video in CG in occasione dell'Opening Night Live. Tenete presente che il gioco è ancora in fase di pre-Alpha, quindi il gioco è ancora in pieno sviluppo.

Dune Awakening è il nuovo gioco di Funcom di stampo survival open world multiplayer basato sull'universo creato da Frank Herbert. Questo MMO consente ai giocatori di esplorare la pericolosa quanto affascinante Arrakis alla scoperta di sietch, insediamenti, relitti abbandonati e altro, che si modifica anche in base agli eventi atmosferici. Una volta costruita una propria base, è necessario avviare una raccolta della Spezia utilizzando una propria mietitrice e cercando di proteggerlo dagli attacchi, sia di creature che di NPC o da parte di altri giocatori.

Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere il nostro speciale con tutto quello che sappiamo su Dune Awakening. Il gioco è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S e al momento è sprovvisto di una dati uscita ufficiale.