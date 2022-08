Dune Awakening: trailer di annuncio per il nuovo gioco di Funcom alla Gamescom 2022

Dune Awakening, il nuovo gioco sviluppato da Funcom e incentrato sulla celebre serie fantascientifica creata da Frank Herbert, è stato annunciato e presentato con un trailer durante l'Opening Night Live alla Gamescom 2022.

Non è la prima volta che si parla di questo gioco, ma questa è la prima vera presentazione con annuncio del titolo ufficiale: Dune Awakening, come riferito in precedenza, è un MMO survival open world, ovviamente incentrato sull'universo fantascientifico della serie di riferimento.

Non ci sono ancora informazioni sulla data d'uscita, ma è possibile già registrarsi per ottenere informazioni riguardanti la beta, dunque lo sviluppo dovrebbe essere a buon punto, con ulteriori informazioni che dovrebbero arrivare nel prossimo periodo.

Dune Awakening è previsto arrivare su PC, PS5 e Xbox Series X|S, dunque è un titolo esclusivamente dedicato alla nuova generazione di piattaforme e non uscirà su PS4 e Xbox One, almeno in base a quanto riferito finora. Il trailer di annuncio mostra un personaggio, l'ipotetico protagonista della storia, caratterizzato dal classico abito degli autoctoni del pianeta Arrakis, con comparsa anche dell'immancabile verme del deserto.

In precedenza, avevamo visto una visione degli Harkonnen del gioco, nel frattempo ricordiamo che c'è anche un altro gioco incentrato sulla serie attualmente in sviluppo, ovvero Dune: Spice Wars.