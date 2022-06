Dune: il survival open world si mostra in parte con una visione degli Harkonnen

Funcom sta lavorando da tempo anche a un survival open world basato su Dune di cui ancora non abbiamo visto praticamente nulla, dunque è interessante dare un'occhiata a queste prime immagini riguardanti quelli che dovrebbero essere gli Harkonnen presenti nel gioco.

Nonostante si sappia da circa due anni dell'esistenza di questo open world con elementi survival basato su Dune in sviluppo presso Funcom, il gioco in questione non è ancora stato presentato in via ufficiale, mentre nel frattempo abbiamo visto più volte lo strategico Dune: Spice Wars, che nel frattempo ha già una roadmap dell'accesso anticipato.

In ogni caso, il progetto MMO da parte di Funcom sembra essere piuttosto ambizioso, vista anche la licenza importante che si porta dietro, e probabilmente il team vuole aspettare di avere materiale abbastanza avanzato prima di presentarlo in maniera ufficiale.

Dune: il personaggio Harkonnen che sembra arrivare dall'open world survival di Funcom

Nel frattempo, però, un paio di artisti al lavoro sul gioco hanno svelato un modello 3D dettagliato per un personaggio chiamato Captain Iakin Nefud Harkonnen, su ArtStation.

Nonostante l'immagine sia etichettata ufficialmente come "fan art", l'autore è Rui Pereira, 3D Character Artist presso Funcom e impegnato proprio su Dune, dopo aver lavorato anche a Conan Exiles. Anche l'illustratore Andre Pires fa parte del team Funcom impegnato su Dune, dunque è lecito pensare che il personaggio in questione derivi proprio dal gioco in sviluppo.