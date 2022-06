Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles: trailer presenta il DLC di Tengen Uzui

L'editore Aniplex e la software house CyberConnect2 hanno pubblicato un trailer per annunciare il personaggio che sarà introdotto in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles con il prossimo DLC: Tengen Uzui.

L'uscita del DLC di Tengen è prevista per luglio 2022 e costerà 550 yen. Chi segue la serie conoscerà sicuramente il personaggio, visto che è il Pilastro coinvolto nell'arco narrativo del quartiere dei piaceri, l'ultimo dell'anime.

Il filmato presenta il personaggio in diverse sequenze di gameplay, mostrandone alcune delle tecniche speciali. Come promesso, pare che gli sviluppatori stiano facendo di tutto per tenere aggiornato e ampliare il gioco, che appena uscito era carente proprio dal punto di vista dei contenuti.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC (su Steam).