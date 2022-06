Blade Runner: Enhanced Edition: ora su Steam include la versione ScummVM, che è meglio della nuova

Ora, se si acquista Blade Runner: Enhanced Edition su Steam, si ottiene anche la versione ScummVM, pubblicata nel 2019 e molto migliore dell'ultima da moltissimi punti di vista. Di fatto la versione Steam è stata equiparata a quella GOG, che ha compreso da subito le due edizioni.

Purtroppo è proprio come sembra: un team di appassionati ha lavorato molto meglio dei professionisti di Nightdive Studios. Peccato che a loro non vadano soldi acquistando il gioco, tanto da aver scatenato la rabbia di Thomas Fach-Pedersen, uno degli autori della versione ScummVM, che vede come moralmente abietto aver usato l'opera di un team di appassionati per tentare di coprire il pessimo lavoro fatto: "Pare che mentre stavo dormendo Nightdive Studio abbia deciso di rispondere alle aspre critiche ricevute su Steam dal suo lavoro... copiando e vendendo il nostro. Senza vergogna. Tecnicamente è legale, ma moralmente orrendo."

Comunque sia, Blade Runner: Enhanced Edition è stato aggiornato in automatico su Steam per includere la versione classica. Come sottolineato da Fach-Pedersen legalmente Nightdive ha tutto il diritto di farlo, perché possiede i diritti sul gioco. Certo che poteva dare un minimo di considerazione a chi quella versione l'ha realizzata. La software house ha anche fatto sapere di aver preso nota di tutti i feedback e di essere al lavoro sulla prima patch ufficiale della Enhanced Edition, che sarà rilasciata quanto prima.

Volendo è una buona notizia anche questa, visto lo stato in cui versa, che sembra più una versione peggiorativa che migliorativa dell'originale.