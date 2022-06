PS Plus, annuncio dei giochi gratis PS4 e PS5 di luglio 2022 in arrivo, ecco quando

Siamo quasi arrivati alla fine di giugno ed è il momento di rispondere alla fatidica domanda di questi periodi: quando verranno annunciati i giochi gratis per PS5 e PS4 di luglio 2022 per gli abbonati a PlayStation Plus? Ebbene, in questo caso dovremmo trovarci in una situazione standard, con l'annuncio che avverrà con ogni probabilità mercoledì 29 giugno 2022.

Considerando che i nuovi giochi gratis di luglio 2022 per PlayStation Plus Extra e Premium sono previsti arrivare martedì 5 luglio 2022, è chiaro che l'annuncio di questi dovrà avvenire questa settimana, ovvero nel tradizionale ultimo mercoledì del mese, dunque il 29 giugno 2022.

Pur non essendoci mai certezza assoluta, in questo caso possiamo stare piuttosto tranquilli sulla data dell'annuncio.

Crash Bandicoot 4: It's About Time sembra essere in arrivo con PS Plus a luglio 2022

D'altra parte, è già emerso un affidabile leak sui titoli che dovrebbero comporre la lineup di titoli gratuiti in arrivo su PS5 e PS4 il mese prossimo: si tratterebbe dei seguenti:

Crash Bandicoot 4: It's About Time - PS5 e PS4

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan - PS4

Arcadegeddon - PS5 e PS4

Questi arrivano dal solito leaker billbil-kun, che finora non ha praticamente mai sbagliato un colpo, dunque possiamo prenderlo decisamente in considerazione.

Nel frattempo, ricordiamo che sono ancora disponibili i giochi gratis PS4 e PS5 di giugno 2022, ovvero: God of War, Naruto to Boruto Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl.

Ricordiamo inoltre che dal 23 giugno 2022 è disponibile anche in Italia il nuovo PlayStation Plus a tre livelli, di cui abbiamo riportato anche la lista di tutti i giochi disponibili su Extra e Premium.