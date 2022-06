Classifiche inglesi: Fire Emblem Warriors: Three Hopes primo nel mercato fisico

Ottima partenza per Fire Emblem Warriors: Three Hopes nelle classifiche inglesi, dove ha raggiunto la prima posizione della top 10 del mercato fisico. È la prima volta che un titolo della serie Warriors ottiene un simile risultato.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes Horizon Forbidden West Mario Strikers: Battle League Football Mario Kart 8 Deluxe LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Nintendo Switch Sports Pokémon Legends: Arceus Minecraft Animal Crossing: New Horizons Grand Theft Auto V

Fire Emblem Warriors: Three Hopes ha venduto meglio di Fire Emblem Warriors e quanto Hyrule Warriors Definitive Edition, ma meno di Hyrule Warriors: Age of Calamity, come riportato da Christopher Dring di Games Industry.

In generale, è stata un'ottima settimana per Nintendo Switch, i cui titoli hanno occupato sette delle dieci posizioni della classifica. Tra questi anche i due lanci più recenti: Nintendo Switch Sports e Mario Strikers: Battle League.

Interessante anche il fatto che LEGO Star Wars: The Skywalker Saga venda più su Switch che sulle altre piattaforme (il 40% delle copie totali della settimana), nonostante sia la versione tecnicamente più debole.