Secondo quanto riportato da Dan Ryckert di Giant Bomb, il wrestler John Cena chiese a Nintendo un nuovo Metroid 2D durante un servizio fotografico del 2017. Quando fu pubblicato Metroid Dread, la casa di Mario gliene spedì una copia. Lo staff di Cena rispose con un'email con su scritto "A John piace tantissimo".

La notizia è stata confermata dall'ex Nintendo Krysta Yang, che all'epoca lavorava nel team editoriale, che ha aggiunto: "Spiegò che era un grande fan di Metroid. È davvero una brava persona!"

La campagna fotografica cui si fa riferimento fu commissionata da Nintendo per la campagna marketing Unexpected Places di Nintendo Switch, e la foto allegata al tweet di Ryckert divenne un vero e proprio meme per le scarpe che sembrano fondersi con il tappeto.

Cena ha spesso manifestato il suo amore per i videogiochi, in particolare per i classici di Nintendo, cui ha preso ispirazione anche per il suo merchandise. Comunque sia, i suoi videogiochi preferiti di tutti i tempi sono quelli della serie Command and Conquer di Westwood Studios.