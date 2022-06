Daggerfall Unity - GOG Cut, scopriamo il progetto che modernizza il gioco di Bethesda

Ci sono dei videogiochi nati sulla scena amatoriale che riescono a rifulgere di luce propria, finendo a un certo punto per attirare l'attenzione del grande pubblico. In effetti al di là del rumore e dei lustrini della grande industria, è tutto un brulicare di progetti di ogni tipo, tra i quali non mancano quelli di preservazione e di recupero di vecchi giochi. A volte gli appassionati lavorano così bene da meritare le luci della ribalta, come dimostra questo speciale dedicato a Daggerfall Unity - GOG Cut .

Il salvataggio di un capolavoro

I dungeon di Daggerfall Unity - GOG Cut appaiono molto più rifiniti di quelli delll'originale



Se dovessimo indicare quali sono i giochi che più ci hanno coinvolti nel corso degli anni, entrando in pianta stabile nei nostri ricordi di videogiocatori, diremmo che in linea generale sono tutti quelli che contenevano una promessa. Non parliamo di giochi fatti semplicemente bene o molto bene, che pur non dispiacciono, ma di quelli che lasciavano intravedere qualcosa che non si era mai visto prima, ossia delle potenzialità inespresse di un genere o del medium videoludico tutto, aprendo a prospettive completamente nuove. The Elder Scrolls II: Daggerfall era uno di questi titoli. Il gioco di ruolo di Bethesda era enorme e mostrava una tale ambizione da parte del team di sviluppo, la Bethesda Softworks di Pete Hines e Todd Howard, da avvicinarlo immediatamente per portata a quella di altri classici del genere come gli Ultima.

Certo, sicuramente partiva da quanto visto negli Ultima Underworld, che Howard e colleghi copiarono più smaccatamente con The Elder Scrolls: Arena (il primo capitolo della saga), ma andava molto oltre, tentando qualcosa che non si era mai visto prima, ossia offrire ai giocatori un mondo aperto immenso, consentendogli di sviluppare il suo personaggio un po' come voleva, grazie al flessibilissimo sistema di gioco, in cui le abilità crescevano con l'uso e non con l'assegnazione di punti esperienza (caratteristica mantenuta anche negli altri capitoli della serie). Era il 1996 e di anni da allora ne sono passati davvero molti. Il Daggerfall originale è difficile da approcciare per i videogiocatori moderni, vuoi per la grafica datata, vuoi per l'interfaccia non proprio amichevole che richiede un minimo di studio. Negli anni Bethesda non ha mai ripreso il suo gioco, dedicandosi maggiormente ai più noti e venduti capitoli successivi (Morrowind, Oblivion e Skyrim). Fortunatamente a un certo punto lo ha reso completamente gratuito, garantendo a tutti l'accesso. Come renderlo però più amichevole e moderno?

Il mondo di gioco appare molto più ricco e definito

La risposta è stata Daggerfall Unity, un progetto open source nato dalla comunità nel 2009 con l'obiettivo di ri-immaginare il gioco di Bethesda usando il motore Unity, rendendolo più amichevole, ma senza stravolgerlo nella sostanza. Nel corso degli anni l'opera del collettivo ribattezzatosi Daggerfall Workshop è cresciuta talmente tanto, da aver attirato modder e nuovi sviluppatori, diventando qualcosa di assolutamente eccezionale. Nel 2022, infine, GOG ha pubblicato in forma completamente gratuita Daggerfall Unity - GOG Cut, ossia una versione del progetto curata e aggiornata dallo sviluppatore GamerZakh per Windows, che viene gestita dal negozio di CD Projekt come tutti gli altri giochi presenti nel catalogo, ossia viene aggiornata automaticamente usando GOG Galaxy. In questo modo è stata eliminata anche la necessità di andare a installare a mano il gioco e le singole mod, e il giocatore non ha più l'onere di doverle aggiornare da solo.