Con il suo programma dedicato alle MOD, GOG non vuole ripetere gli errori fatti con Daggerfall Unity

Vi ricordate Daggerfall Unity GOG Cut? Ne abbiamo parlato ampiamente su queste pagine, ma riepiloghiamo brevemente: si tratta di una versione moddata di The Elder Scrolls 2: Daggerfall, basata su Daggerfall Unity. L'idea sembrava ottima: se non si voleva fare l'intera trafila per arrivare ad avere il gioco aggiornato, lo si scaricava da GOG già bello che pronto e si poteva subito iniziare a giocare. Il problema fu che la GOG Cut non seguiva gli aggiornamenti delle mod e divenne presto obsoleta, creando non pochi problemi, tanto che in tempi recenti è stata rimossa dal negozio.

Ora però il negozio digitale ci sta riprovando con il programma "one-click", che permette di installare mod gigantesche per divesi titoli, come Fallout: London per Fallout 4, Horn of the Abyss per Heroes of Might and Magic 3 e il futuro Skyblivion per The Elder Scrolls V: Skyrim, senza alcuna fatica, visto che, possedendo i giochi moddati su GOG, vengono trattati come se fossero dei titoli autonomi. Pare che proprio Daggerfall Unity GOG Cut sia stato prezioso per insegnare a GOG una lezione, che sta seguendo con il nuovo progetto.