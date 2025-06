Quali sono e come funzionano le GOG Mod?

Uno degli annunci di ieri del PC Gaming Show ha riguardato l'arrivo su GOG di altre mod , trattate come se fossero dei titoli autonomi. Insomma, il successo di Fallout: London ha avuto un seguito, che è diventato una vera e propria offerta esclusiva del negozio digitale di CD Projekt Red. Ma come funzionano le GOG Mod e quali sono?

Dove scaricarle e come usarle

Intanto vediamo quali sono le mod annunciate o pubblicato finora e a quali giochi sono associate, aprtendo dalla pagina ufficiale della nuova sezione di GOG.

Un drago di The Chronicles Of Myrtana: Archolos

GOG Mod disponibili e giochi associati:

Fallout: London One-click Edition / Fallout 4: Game of the Year Edition

Endereal: Forgotten Stories / The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

DOOM 3: Phobos / DOOM 3

Vampire: The Masquerade - Bloodlines - Unofficial Patch / Vampire: The Masquerade - Bloodlines

Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss / Heroes of Might and Magic 3: Complete

The Chronicles Of Myrtana: Archolos - Gothic 2: Gold Edition

GOG Mod annunciate e giochi associati:

The Elder Scrolls: Skyblivion - The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Come funzionano? In realtà la risposta è molto facile, almeno se avete già i giochi associati nella vostra libreria di GOG, ossia quelli con cui sono state realizzate le mod. Nel caso, basta aggiungere i titoli alla propria libreria di GOG (sono tutte gratuite) e le potrete usare come dei prodotti a se stanti da Galaxy, il client della piattaforma. Quindi saranno gestite come dei normalissimi giochi, con aggiornamenti automatici e quant'altro, senza dover configurare nulla a mano.

Se invece avete i giochi indicati su altre piattaforme, potrete comunque installare le mod, ma dovrete fare un po' di lavoro in più, seguendo le indicazioni fornite dai modder, diverse per ogni gioco.

Considerate che le stesse mod, per la maggior parte delle total conversion, sono scaricabili anche da altre fonti, ma nel caso dovrete installarle e configurarle a mano. Il punto dell'iniziativa di GOG è proprio quello di renderle facilmente accessibili e utilizzabili anche da chi non è molto pratico con mod e affini.