Daggerfall Unity: disponibile la versione 1.0.0

Disponibile la versione 1.0.0 di Daggerfall Unity , progetto open source avviato nel 2009 che rimmagina The Elder Scrolls II: Daggerfall , celebre gioco di Bethesda disponibile come freeware, usando Unity e integrando decine di mod.

Come scaricarlo

Alcuni dei luoghi rifatti con Unity

Daggerfall Unity può essere scaricato dal sito ufficiale. Come specificato, dovete possedere la versione DOS di Daggerfall per installarlo. Niente di più semplice, considerando che è freeware e potete ottenerlo da Steam e da GOG. Daggerfall Unity è scaricabile da github. Volendo su GOG trovate Daggerfall Unity - GOG Cut, ossia una versione curata del progetto, che non vi richiederà di dilettarvi nell'installazione manuale e che comprende anche alcune mod extra (scaricabili in ogni caso da Nexus Mods).

Considerate che Daggerfall Unity contiene tutti i contenuti dell'originale, più molti contenuti aggiuntivi che rifiniscono praticamente ogni aspetto del gioco.

Per altri dettagli, leggete il nostro speciale dedicato a Daggerfall Unity - GOG Cut.