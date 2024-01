Fate Samurai/Remnant: un trailer svela il mese di uscita del DLC 1

Il DLC 2 e 3 saranno disponibili nel corso del 2024 e sono inclusi nel Season Pass , venduto a 39,99 euro, assieme a set di Mounting utilizzabili da Miyamoto Iori che includono scabbards, una guard, un handle wrapping e una handle decoration come bonus. Complessivamente i contenuti aggiuntivi andranno a introdurre nuovi scenari della storia, nuovi Servant, abilità, aree, nemici e molto altro ancora.

Fate/Samurai Remnant è disponibile su PS5, PS4, Nintendo Switch e PC (via Steam) da settembre dello scorso anno. Si tratta di un action JRPG realizzato da Type-Moon che si pone come una sorta di spin-off della serie Fate, ecco la nostra recensione.

Ambientato nell'era Keian del periodo Edo, il gioco ci mette nei panni del giovane Miyamoto Iori che suo malgrado si trova coinvolto nella Holy Grail War rappresentata dal "Waxing Moon Ritual". Quest'ultimo è un rito dove sette coppie di Masters e Servants, ovvero degli spiriti di personaggi storici come Giovanna d'Arco, Miyamoto Musashi e Takao Dayu, si danno battaglia per ottenere il Waxing Moon, in grado di esaudire qualunque desiderio.