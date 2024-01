Minecraft, il Film: Jack Black si unisce al cast del film di Warner Bros.

Rimanendo in tema di film basati sui videogiochi, oltre a Minecraft, Jack Black ha interpretato Bowser in Super Mario Bros. Il Film ed è incluso anche nel cast del film di Borderlands in uscita il prossimo 9 agosto.

Il film di Minecraft arriverà nei cinema il prossimo anno

Steve

La pellicola basata sul celebre gioco di Microsoft è diretto da Jarad Hess (Napoleon Dynamite) e sono coinvolti i produttori di Dune, Mary Parent e Roy Lee, in aggiunta a Lydia Winters e Vu Bui di Mojang. Il protagonista del film sarà invece interpretato da Jason Momoa (Il Trono di Spade, Aquaman), delineando una produzione di un certo livello. Nel cast troviamo inoltre anche Emma Myers (Mercoledì), Danielle Brooks (Orange is the New Black) e Sebastain Eugene Hansen (La storia di Lisey).

Al momento non sono noti i dettagli sulla trama del film di Minecraft, mentre è già nota la data di uscita nelle sale cinematografiche: il 5 aprile 2025.