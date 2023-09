Sviluppato da Koei Tecmo , più precisamente dalla divisione Omega Force famosa per i Dynasty Warriors (e si vede), questo gioco è pieno di riferimenti alla saga, tra cui la mitica Saber che fa da compagna di avventure al protagonista, ma è decisamente più slegato dal grande universo narrativo rispetto al passato. Questa è una buona notizia per chi si avvicina per la prima volta al mondo di Fate, dato che nulla viene dato per scontato e, finita questa ottima esperienza hack and slash, avrete moltissimi modi per espandere le storie e le mitologie che incontrerete qui.

Il Rituale della Luna Crescente

Anche in Fate/Samurai Remnant torna il rapporto master/servant iconico della saga: i protagonisti combatteranno per esaudire un loro desidero

Siamo in Giappone, nel quarto anno dell'era Keian (1651), durante la rivolta omonima. È passato molto tempo dalla fine del turbolento e sanguinoso periodo Sengoku e la città di Edo (l'antica Tokyo) è finalmente in pace. Sullo sfondo di questo periodo di tranquillità e prosperità, però, è in corso la Guerra del Santo Graal, una battaglia segreta che fa da filo conduttore a tutti i capitoli della saga di Fate e viene combattuta dai maestri (master) e dagli spiriti eroici o "servitori" (servants) da loro evocati. Il bello di Fate/Samurai Remnant, poi, è che tra molte licenze poetiche potrete interagire con figure storiche realmente esistite come Miyamoto Musashi (un ronin leggendario famoso per la sua tecnica di combattimento a due spade) o Takao Dayu, una cortigiana di altissimo rango entrata nella storia grazie al teatro Kabuki. Anche il protagonista è basato su un personaggio storico: si chiama Miyamoto Iori, un giovane di Asakusa figlio adottivo di Miyamoto Musashi e suo allievo che, nel gioco, si ritrova coinvolto nel Rituale della Luna Crescente, un torneo in cui sette master e sette servant devono affrontarsi in battaglie all'ultimo sangue per vedersi esaudito un desiderio.

Dopo aver fatto conoscenza della vostra servant, Saber, inizierete a esplorare Edo, ad affrontare i primi nemici e a scoprire di più sugli avversari che vi aspettano nel Rituale. Ognuno di loro ha un suo servant specifico: c'è un arciere, un lanciere, un cavaliere a cavallo, un mago, un berserker, un assassino e uno spadaccino, l'archetipo a cui appartiene Saber. Questa classificazione, poi, serve a inquadrare anche i rogue servant, degli alleati che potrete reclutare (e controllare in combattimento) esplorando le vie di Edo o soddisfacendo dei requisiti specifici o compiendo missioni secondarie. Questi rogue servant vi affiancheranno in battaglia mentre vi farete largo tra gli altri contendenti del torneo. Oltre a essere un musou Fate/Samurai Remnant è una visual novel e questo significa tanti dialoghi doppiati in giapponese con sottotitoli in inglese (l'italiano non è disponibile). In queste sezioni, oltre agli spiegoni sul funzionamento del torneo, dei poteri e dell'universo narrativo, intesserete le vostre relazioni con i personaggi di gioco, in particolare con Saber, la vostra servant e alleata principale in questa battaglia.

L'occhio avrà la sua parte in Samurai/Remnant: le scene animate sono molto ben fatte, soprattutto per quanto riguarda le tavole statiche che sottolineano i momenti più importanti

C'è un comando per mandare avanti veloce o saltare a pie pari i momenti narrativi, ma noi ve lo sconsigliamo perché la bellezza di questo gioco sta anche nel suo lato narrativo e nelle sue scene di intermezzo meravigliosamente animate. Per avere un'esperienza che mescola alla perfezione anime e videogiochi, poi, provate a non saltare l'introduzione animata con tanto di canzone originale che parte ogni volta che avviate il gioco, sarà come iniziare un episodio di un anime in cui voi controllate il personaggio principale.