Fable: il team di Xbox accoglie il produttore di Baldur's Gate 3 tra le proprie fila

Ryan Clark - produttore di Baldur's Gate 3 - è stato ora assunto da Playground Games per lavorare su Fable. L'annuncio è avvenuto tramite LinkedIn.

Clark, che ha lavorato per quattro anni presso Larian Studios come produttore, si è unito questo mese a Playground Games come Senior Producer. Considerando il successo di Baldur's Gate 3 - di cui ovviamente Clark è solo in parte responsabile - possiamo affermare che si tratta di un ottimo "acquisto" per gli autori di Fable.

Baldur's Gate 3 continua comunque il proprio cammino ed è ora disponibile per PC e PS5. La versione Xbox Series X|S è in arrivo entro la fine dell'anno. Nel frattempo, il gioco ha ricevuto nuove correzioni con l'hotfix 7 che aggiusta vari problemi fra salvataggi e crash.