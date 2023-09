PlayStation Studios: il gioco AAA di FireSprite sarebbe in arrivo nel 2025, per una ex-dipendente

Si tratta però dell'ennesima conferma che FireSprite è al lavoro su un gioco AAA ancora non annunciato . In realtà, ci dovrebbero essere più progetti attivi in contemporanea: oltre al già citato horror pare che il team abbia preso in carica il nuovo capitolo di Twisted Metal. Nulla però è stato annunciato ufficialmente.

Ovviamente è possibile che la data indicata dal dipendente di FireSprite sia scorretta o semplicemente una data segnaposto . Inoltre, non essendo più parte del team di PlayStation, il concept artist potrebbe non aveva informazioni aggiornate sull'argomento.

Tra i molti progetti attivi dietro le quinte presso i team di PlayStation Studios vi sono quelli di FireSprite , come il AAA di genere horror emerso in precedenza tramite un annuncio di lavoro. Non sappiamo praticamente nulla del videogioco , ma ora tramite l'account ArtStation di una ex-dipendente del team (un concept artist precisamente) è apparso un nuovo suggerimento: il gioco AAA di FireSprite sarebbe in arrivo nel 2025 .

Cosa sappiamo sul gioco horror di FireSprite?

Un nuovo Until Dawn è in sviluppo?

Il gioco horror di FireSprite, come detto, è stato svelato tramite un annuncio di lavoro. È descritto come una "avventura AAA narrativa di genere horror" che è in sviluppo tramite Unreal Engine 5. All'epoca il team stava cercando un narrative director che si occupasse "dello storytelling, di aiutare nella creazione dell'universo e della lore del gioco, con anche la responsabilità di verificare la qualità dei contenuti narrativi implementati".

Le voci di corridoio puntano il dito verso IP note di Sony, come Siren o Until Dawn, ma ovviamente è possibile che si tratti di una nuova IP realizzata apposta per PS5. FireSprite ha lavorato anche co-sviluppatore per Horizon Call of the Mountain.