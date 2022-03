PlayStation: Firesprite lavora a un AAA horror in Unreal Engine 5, per un annuncio di lavoro

Firesprite, team di PlayStation Studios, è al lavoro su un gioco AAA di genere horror. In questo momento la compagnia sta assumendo personale dedicato. Non ci sono informazioni sull'IP sulla quale potrebbe essere basato. È però noto che sarà sviluppato tramite Unreal Engine 5.

L'annuncio scrive: "Stiamo cercando un narrative director che si unisca al nostro team di sviluppo per un'avventura AAA narrativa di genere avventura horror in Unreal 5."

Continuando viene spiegato che: "Il narrative director è responsabile dello storytelling, di aiutare nella creazione dell'universo e della lore del gioco, con anche la responsabilità di verificare la qualità dei contenuti narrativi implementati, durante le varie fasi dello sviluppo, e infine per la pubblicazione del gioco".

Logo di Firesprite

Attualmente non sappiamo se questo gioco AAA in sviluppo sia basato su una proprietà intellettuale di Sony già nota, come Siren o Until Dawn, oppure se si tratti di una nuova IP. Sappiamo che Firesprite è al lavoro, come co-sviluppatore, su Horizon Call of the Mountain, gioco per PS VR2 legato alla saga di Guerrilla Games Horizon. Inoltre, secondo i rumor, il team ha preso in carico lo sviluppo del reboot di Twisted Metal (ufficialmente mai annunciato) che per le voci era in mano a Lucid Games.