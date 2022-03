PS VR2: giochi next-gen in sviluppo presso nDreams, anche autori di Far Cry VR: Dive Into Insanity

PS VR2 potrà contare su giochi sviluppati da nDreams. Il team conferma di avere in lavorazione alcuni progetti dedicati alla piattaforma da gioco di Sony. Per il momento non abbiamo però dettagli su che tipo di giochi siano e su quando saranno pubblicati.

nDreams è uno sviluppatore noto che ha realizzato giochi come Fracked, Phantom: Covert Ops, Far Cry VR: Dive Into Insanity e non solo. Il team ha svelato di aver ricevuto un investimento da 35 milioni di dollari da Aonic Group e questi fonti sono usati anche per sviluppare "eccitanti progetti futuri già in lavorazione, inclusi giochi di prossima generazione per la molto attesa PlayStation VR2".

PS VR2 con i controller

In questo momento, purtroppo, non abbiamo informazioni su quali progetti siano in sviluppo presso nDreams. Il team ha realizzato vari giochi in ambito realtà virtuale, quindi possiamo sperare che il loro nuovo gioco (o giochi) sia di qualità e che PS VR2 possa contare su un prodotto di alto livello. Per ora ci sono pochissimi giochi confermati per PS VR2: alcuni esempi sono Horizon Call of the Mountain o RUNNER.

Secondo i rumor, Hideo Kojima lavora a un gioco per PlayStation VR2 su PS5.