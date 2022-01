Hideo Kojima lavora a un gioco per PlayStation VR2 su PS5, dice un leaker

Hideo Kojima starebbe lavorando a un nuovo gioco per PlayStation VR2, il visore per la realtà virtuale di PS5, o almeno è quanto viene riportato dal leaker conosciuto come Oops Leaks.

Si tratta della stessa fonte che ha rivelato anzitempo i dettagli su BioShock Isolation, e che viene ritenuta piuttosto affidabile, in attesa ovviamente di conferme ufficiali.

Sappiamo che Kojima lavora a un titolo tripla A che tutti vorranno giocare, ma contemporaneamente anche a "un progetto più piccolo che non appartenga ai generi open world o sparatutto".

Ebbene, sarebbe proprio questo il nuovo gioco in realtà virtuale del padre di Metal Gear Solid e Death Stranding, che a quanto pare è entrato in possesso di un prototipo del prossimo visore Sony a novembre e starebbe sperimentando da allora.

Non solo: il progetto di cui si parla vedrebbe la collaborazione di Céline Tricart, rinomata esperta di VR nonché regista e abile storyteller.