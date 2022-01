Hideo Kojima lavora a un gioco "tripla A" che "tutti vorranno giocare"

Nuova puntata sulle novità di Hideo Kojima, che si lascia andare anche in questo caso ad annunci vaghi ma molto interessanti, riguardanti un nuovo gioco "tripla A" a cui sta lavorando al momento, un titolo che "tutti vorranno giocare" secondo il game designer, infittendo il mistero su quali siano i nuovi progetti dell'autore.

Il chiacchierato game designer sta sicuramente sviluppando qualcosa di nuovo in quel di Kojima Productions, e a quanto pare dovrebbe trattarsi di più progetti insieme: anche dagli indizi lasciati finora, l'idea è che abbia a che fare con almeno due progetti diversi, spaziando da cose più sperimentali a giochi tripla A veri e propri, in attesa di capirci qualcosa.

L'autore di Death Stranding e ovviamente della serie Metal Gear è comparso in un episodio speciale di NHK Radio come ospite, parlando soprattutto di musica ma accennando anche qualcosa sui nuovi progetti in sviluppo presso Kojima Productions. Durante l'intervista, ha riferito di essere al lavoro su "un grosso gioco tripla A che tutti diranno di voler giocare", dunque con una dichiarazione piuttosto roboante ma anche abbastanza realistica, considerando la fama di Kojima.



Inoltre, ha riferito anche che vorrebbe creare un progetto più piccolo che non appartenga ai generi open world o sparatutto e ha anche riferito dalla volontà di creare un anime in Kojima Productions.

In questo periodo, in particolare, Kojima si è lasciato andare a considerazioni piuttosto diverse - ma sempre molto vaghe - sui progetti futuri: solo qualche giorno fa aveva detto di lavorare a un "progetto radicale" destinato a rappresentare "il prossimo livello di sperimentazione". Ancora prima, aveva confermato due giochi in sviluppo, compresa la volontà di voler "sfumare i confini" tra i vari media.

In generale, Hideo Kojima sembra voler puntare ad ambiti piuttosto differenti, portando avanti progetti sperimentali anche piuttosto arditi e giochi più tradizionali con produzioni alto livello, cosa che potrebbe riferirsi maggiormente a questo grosso titolo "tripla A" emerso dalla trasmissione di NHK Radio.