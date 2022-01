Hideo Kojima lavorerà su un "progetto radicale", sarà "il prossimo livello di sperimentazione"

Hideo Kojima, augurando buon 2022 a tutti, ha svelato di avere vari progetti in mente, uno di questi è addirittura un "progetto radicale" che il director vede come "il prossimo livello di sperimentazione". Di certo Kojima non sta con le mani in mano.

Ecco le parole di Hideo Kojima, condivise tramite Twitter: "Quest'anno, ho intenzione di iniziare seriamente un nuovo lavoro, e passare al prossimo livello di sperimentazione con un progetto radicale. Spero anche di far partire il team video. E potrei iniziare a fare qualcosa come un progetto radiofonico?"

Hideo Kojima

Come potete vedere, le idee di Kojima sono molteplici. Ricordiamo che il director aveva già confermato lo sviluppo di due nuovi giochi, ma aveva anche spiegato di essere interessato ad altre forme d'arte. Questo messaggio odierno non è obbligatoriamente legato ai videogiochi, quindi.

Purtroppo, sappiamo solo quello che è stato detto in questo tweet. Probabilmente dovremo attendere un po' di tempo prima di avere informazioni più precise su quanto sia in programma per Kojima e il suo team. Nel caso poi del progetto radiofonico, sarà da capire il tipo di portata e se sarà mai qualcosa di disponibile in occidente.